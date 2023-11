Théâtre : « L’Abus d’amour, comédie meeticéenne », de Jean-Luc Simonneaux à la Comédie Saint-Michel, à Paris.

On y croit.

« L’Abus d’amour » est une pièce très bien jouée. Certes, les esprits chagrins trouveront que mettre en rapport via un site de rencontre une frigide en mal d’enfant qui s’intéresse plus au portefeuille du mâle qu’à son intelligence et un homme gaffeur totalement soumis à sa mère qui couve des perruches qu’il assimile à ses enfants est caricatural. Mais, même si on peut trouver le propos un tantinet suranné, la greffe prend : on croit complètement aux personnages.

La raison en est simple. Derrière cet aspect simplet nous sont livrés quelques réalités pertinentes, la plus évidente étant la façon dont les personnes malades sont les premières à trouver les enseignants, soignants et assistantes sociales fous. Ce qui se donne des airs de pantalonnade est donc bien en fait une satire. La gent féminine, qui pourtant n’est pas épargnée sur le plateau, peut donc rire sans se flageller, et ne s’en prive pas.

Pierre FRANÇOIS

« L’Abus d’amour, comédie meeticéenne », de et mis en scène par Jean-Luc Simonneaux. Avec Olivia Dardenne et Cédric Spinassou. Vendredi à 21 h 30, samedi à 19 h 45 jusqu’au 6 janvier à la Comédie Saint-Michel, 95, boulevard Saint-Michel, 75005, Paris. Tél. : 01 55 42 92 97. http://www.comediesaintmichel.fr/?q=node/604