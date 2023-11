Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 06).

La providence est sans doute la dimension la plus évidente qui se manifeste en réponse à l’acceptation d’abandonner nos repères. On remarque cette dimension dès qu’il s’agit de concrétiser la décision de partir. Décision ou vocation ? Pourquoi vouloir trancher ? Constatons qu’au moment de l’abandon de l’idée de pouvoir y aller pendant l’année sainte*, tous les obstacles matériels ou professionnels se sont dégagés en quinze jours. Enfin, il y avait juste le budget sur le compte en banque, pas plus, mais il y était. Il fallait saisir l’occasion au bond. Même si les surprises – en tout genre – n’allaient pas manquer…

Un pèlerin

est une année sainte celle durant laquelle la saint Jacques tombe un dimanche. Celle de 2021 avait été prolongée d’un an du fait de la pandémie de Covid 19.