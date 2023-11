Théâtre : « Jacques et Chirac », de Régis Vlachos au Théâtre de la Contrescarpe, à Paris.

Roboratif.

Trépidant, grinçant et follement drôle, voilà comment l’on pourrait présenter le spectacle « Jacques et Chirac ». En invitant cependant les personnes vouant un culte au président défunt à y réfléchir à deux fois, tout ce qui y est dit étant exact…

Il n’y a pas que le jeu à donner cette sensation de train lancé à toute vapeur – ce qui correspond à ce qu’il était – car les comédiens sont les champions du changement de costume express, un soupçon de prestidigitation y contribue, la musique aussi, notamment lorsqu’il est convié à un jeu dans lequel il se livre à nu, sans filtre.

Grinçant est sans doute ce qui caractérise le plus l’humour – et il y en a beaucoup – de la pièce. Grinçant, mais pas cruel, car on sent que l’auteur a presque une tendresse pour ce Janus que d’autres ont transformé en gladiateur et qui démissionnera de l’existence avant de se poser les questions fondamentales. Mais l’auteur ne peut s’empêcher – on est tous rattrapés par notre passé – de faire philosopher son personnage dans une scène finale touchante. Car, que l’on soit idolâtre ou adversaire déclaré de « Chichi », on lui garde la place qui revient à ceux qui font partie du paysage.

Drôle, oui, cette pièce l’est sans conteste, qui passe du pastiche de la comédie musicale à celui du jeu télévisé, sans parler de la façon dont tous les protagonistes sont habillés sur mesure, de Bernadette à Sarkozy en passant par Pasqua, pour ne citer qu’eux…

Au-delà de l’histoire – vérifiée et véridique – d’un homme, c’est à une fable sur le pouvoir que le spectateur est convié. Désespérante et mieux vaut en rire ou pleine des germes d’un changement de plus en plus proche ? Au spectateur de voir…

Pierre FRANÇOIS

« Jacques et Chirac », de Régis Vlachos. Mise en scène : Marc Pistolesi. Adaptation : Charlotte Zotto. Avec Charlotte Zotto, Marc Pistolesi, Régis Vlachos. Le mercredi à 19 h, jeudi, vendredi et samedi à 20 heures jusqu’au 30 décembre au Théâtre de la Contrescarpe, 5, rue Blainville, 75005, Paris, tél. 01 42 01 81 88. https://www.theatredelacontrescarpe.fr/spectacle/jacques-et-chirac/

Photo : Pierre François.