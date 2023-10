Musique : « Amour et moi », de Lionel Langlais, sortie d’album aux Trois baudets à Paris.

Vague de chaleur.

Une voix chaude, gorgée de tendresse, accompagnée de scintillements rythmiques et mélodiques variés.

Cet album aux tonalités soul et blues, empreint d’envolées lyriques, donne à voir l’esquisse d’une conscience aimante mettant en avant les paradoxes de l’être humain.

On se laisse facilement bercer et emporter par la dimension atmosphérique de ces balades musicales.

La sortie de l’album est accompagnée d’un concert le même jour, 2 novembre, aux Trois Baudets, 64, Bd de Clichy, Paris 18ᵉ. Métro : Blanche, Pigalle, Abbesses.

Aurélie COURTEILLE

« Amour et moi », de Lionel Langlais. https://www.lionellanglais.com/discographie.

Photo : ?