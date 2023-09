Théâtre : « L’antichambre », de Jean-Claude Brisville au théâtre le Ranelagh, à Paris.

Du duo au duel.

« L’Antichambre » de J.-C. Brisville, au Ranelagh, est une magnifique surprise ! Un régal textuel, un bijou de psychologie subtile et profonde, un sommet d’esprit lumineux ! Nous sommes en plein XVIIIe, siècle des Lumières, en présence de trois personnages brillantissimes : Marie du Deffand, 50 ans, qui tient un salon des plus réputés de Paris, son ami, ancien amant et protecteur le Président Hénault et Julie de l’Espinasse, fille illégitime de son frère qu’elle choisit d’engager comme lectrice pour pallier sa cécité naissante… La relation entre les deux femmes démarre sous les meilleurs auspices : complicité, amitié et même affection qui vont se déliter car Marie exige de Julie qu’elle ne révèle jamais son identité et qu’elle reste « à sa place », celle d’une subordonnée. Puis viennent les humiliations quand la jeune femme tombe amoureuse et quand les grands intellectuels lui font des confidences… La vengeance de la protégée sera terrible. Julie dépouillera Marie de tout ce qu’elle a construit : amours, amitiés, salon. À noter la sublime scène de séduction entre Mlle de Lespinasse et le Président dont les mots échangés atteignent un summum de non-dits, de suggestions osées, de voluptés voilées, d’érotisme retenu… Quel panache ! Les trois comédiens excellents dans leurs rôles respectifs portés par les dialogues magnifiques d’un Jean-Claude Brisville particulièrement inspiré. Il réussit à exprimer avec force de la cruauté, de la haine, du ressentiment, de la violence, avec une douceur qui transcende les passions humaines. On est bien loin des vociférations médiatiques actuelles qui accouchent de souris dévitalisées de contenu et de sens. Une raison supplémentaire pour courir voir ce spectacle inoubliable qui n’a pas pris une ride !

SIDONIE

« L’antichambre », de Jean-Claude Brisville. Avec Céline Yvon, Marguerite Mousset, Rémy Jouvin. Mise en scène : Tristan Le Doze. Costumes :Jérôme Ragon. Lumières : Stéphane Balny. Du jeudi au samedi à 19 heures, le dimanche à 15 heures jusqu’au 14 janvier 2024 au théâtre le Ranelagh, 5, rue des vignes, 75016 Paris, métro La Muette ou Passy, RER Boulainvilliers ou Maison de la Radio Avenue du Président Kennedy, tél. 01 42 88 64 44, https://www.theatre-ranelagh.com/fr/saison-2023-2024/l-antichambre