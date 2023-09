Théâtre : « La nostalgie des blattes », de Pierre Notte à la Manufacture des abbesses, à Paris.

Tendresse piquante.

Deux magnifiques comédiennes qui nous régalent du temps qui passe… Eh oui, elles sont tellement convaincantes, assises sur leurs deux chaises, jalouses au centimètre près de leur pré carré, de nous livrer leur vision d’un monde dans lequel le vieillissement sans artifices n’est plus « tendance »… Peu importe, elles attendent des visiteurs improbables, en tenue plus que légère, et vraiment pas très sexy, pour qu’on vienne voir des vraies et authentiques « vieilles ». Ainsi, elles racontent leur passé, à l’époque où il n’y avait ni collagène, ni bistouri, ni Botox, ni intolérance au gluten… Et quel feu d’artifice que cette complicité entre ces deux amies qui se testent, s’envoient des piques et des mots de tendresse. C’est drôle, caustique, décalé, philosophique même avec ces interrogations sur le devenir d’une société qui cherche son humanité… On est bouleversé par l’intensité de leur jeu et charmé quand l’une, ancienne danseuse, interprète avec si peu de moyens et tant d’intensité Le Lac des cygnes, revêtue d’un tutu tombé du ciel, et l’autre, ex-comédienne et chanteuse nous gratifie, en tenue de Dalida toute lamée d’or, du célèbre refrain « Paroles, Paroles »… Un moment de grâce théâtral qu’on souhaite faire largement partager. L’assurance d’une soirée magnifique…

SIDONIE

« La nostalgie des blattes », de Pierre Notte. Avec Eulalie Delpierre et Marilyn Pape. Mise en scène : Marylin Pape. Du mercredi au samedi à 19 heures jusqu’au 14 octobre 2023 à la Manufacture des abbesses, 7, rue Véron, 75018 Paris, métro Abbesses ou Pigalle, tél. 01 42 33 42 03, courriel : public@manufacturedesabbesses.com. Web : https://www.manufacturedesabbesses.com/theatre-paris/la-nostalgie-des-blattes/

Photo : Y. Petit.