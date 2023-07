Reflet d’une tristesse et d’un courage.

Si la quête d’identité n’était pas un sujet universel et troublant, il n’existerait pas d’aussi belles représentations théâtrales. Celle-ci reste unique. En mêlant danse, théâtre et chant, Nil Bosca interprète avec talent l’histoire d’Euphrate, jeune femme soumise aux questions existentielles de l’adolescence.

Les personnages sont touchants, voire drôles, car nous nous reconnaissons dans leurs sensibilités et leur amour familial. On discerne alors l’intelligence émotionnelle dans la mise en scène de Stanislas Roquette et Olivier Constant.

Euphrate c’est une seule en scène à l’identité écartelée, fouillant dans le passé pour s’occuper du futur et venant de quelque part où elle n’est jamais allée. Elle est en course contre sa propre montre au milieu d’une foule en compétition.

L’enfant et la femme nous parlent. « J’ai l’impression qu’on m’a inscrite sans me demander à une course de chevaux. », « J’ai fait toute ma scolarité dans un hippodrome sur un chameau. » Les images sont sensibles, l’interprétation est sincère, la quête et le personnage reflètent « une tristesse et un courage ». Dès les premières secondes, nous avons la certitude d’assister à un bijou artistique.

Maëlle NOUGARET

« Euphrate », de et avec Nil Bosca. Mise en scène : Stanislas Roquette et Olivier Constant. Assistante : Jane David. Régie générale : Yvan Lombard. Du 7 au 26 juillet 2023 à 12 h 40 (Relâches les jeudis 13 et 20 juillet) au Théâtre du train bleu, 140, rue Paul Saïn, 84000, Avignon. Dans le cadre du Festival Off, Avignon. Durée : 1 h 10. Réservations : https://www.festivaloffavignon.com/programme/2023/euphrate-s33488/