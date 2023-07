Pour aller mieux.

Assister à une représentation d’Anti Tempête, c’est prendre une place pour bénéficier d’un concert devenu une pièce et qui elle-même est devenue un rituel. Mesdames et messieurs, « Bienvenue à la soirée du lâcher prise. C’est important que tout le monde ait sa place ». Car oui, c’est à travers le personnage de Tony que le public suivra ce rituel « dressant des digues contre les pensées négatives ».

Tony Melvil, auteur, compositeur et interprète, partage la scène avec Anne Frèches au chant, aux percussions, à la danse et au jeu. Ainsi que Thomas Demuynck à la guitare. Trois artistes aux talents incalculables tant ils sont nombreux.

Grâce à la sensibilité de l’écriture, à l’esthétisme unique de sa scénographie, à la mise en scène hors pair de Didier Cousin, et à l’instar d’un rite de passage, la pièce Anti-tempête peut allègrement être qualifiée de voyage onirique et initiatique. Ainsi, on ose dire que l’on ne ressort pas comme on l’était en rentrant.

Maëlle NOUGARET

« Anti-Tempête », de Tony Melvil, mise en scène : Didier Cousin. Avec Tony Melvil, Anne Frèches et Thomas Demuynck. Chanson, théâtre. Tout public à partir de 12 ans Composition, arrangements : Tony Melvil, Thomas Demuynck et Jean-Bernard Hoste. Scénographie : Elodie Ségui. Lumières et régie générale : Vincent Masschelein. Costumes et accessoires : Mélanie Loisy. Du 7 au 29 juillet 2023 à 9h45 (Relâches les mardis 11, 18 et 25) à Présence Pasteur – 13 Rue Pont Trouca, Avignon. Dans le cadre du Festival Off, Avignon. Durée : 1 h 20. Réservations : https://www.festivaloffavignon.com/programme/2023/anti-tempete-s34455/ ou 04 32 74 18 54 / 07 89 21 79 44.