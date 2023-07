Une référence.

Le théâtre de Fabio Marra reste inclassable. Et pour cause, ce dramaturge a su créer sa propre forme artistique et devient une référence des pièces à aller voir à Avignon. Un classique dans l’illustration des sphères intimes et des différences humaines.

Son théâtre se rapproche du cinéma, d’autant plus avec cette nouvelle création. Sa poésie est visuelle, se retrouve dans les détails de la scénographie d’Audrey Vuong et des lumières de Kelig Le Bars. L’esthétisme pictural s’est toujours retrouvé dans les tableaux scéniques des créations de Fabio Marra. Mais, avec La couleur des souvenirs, il est allé encore plus loin et fait l’éloge de la pluridisciplinarité artistique.

La misanthropie, la genèse des psychoses d’un artiste, le déni : nombreux sont les sujets évoqués, mais la famille reste la thématique centrale de l’œuvre de Fabio Marra. En ce sens, l’onirisme est presque brutal, naturel et quotidien. Il est intrinsèque dans chacune des répliques, et chacune des notes musicales de Claudio Del Vecchio. Les interprètes Catherine Arditi, Dominique Pinon, Sonia Palau, Floriane Vincent et Aurélien Chaussade se répondent de talents en talents. En captivant le public, ce dernier atterrit, en même temps que les personnages, après avoir sauté dans le vide inconnu des silences familiaux.

La couleur des souvenirs, comme toutes les autres pièces de Fabio Marra, est une œuvre qui reste en mémoire, laisse réfléchir, ouvre les cœurs et la parole.

Maëlle NOUGARET

« La couleur des souvenirs » de et par Fabio Marra. Avec Catherine Arditi, Dominique Pinon, Sonia Palau, Floriane Vincent et Aurélien Chaussade. Régisseur : Pierre Mille. Scénographie : Audrey Vuong. Musiques : Claudio Del Vecchio. Costumes : Alice Touvet. Tableaux : Pasquale Mascoli, Fadeev Alexander. Vidéo : Prova Films. Lumières : Kelig Le Bars. Du 7 au 26 juillet 2023 à 21h30 (Relâches les jeudis 13 et 20 juillets) au Théâtre des Halles – Rue du Roi René, 84000 – Avignon. Dans le cadre du Festival Off, Avignon. Durée : 1 h 30. Réservations :https://www.festivaloffavignon.com/programme/2023/la-couleur-des-souvenirs-s34304/ ou 04 32 76 24 51.