Théâtre : « Eurydice », de Jean Anouilh au Guichet Montparnasse, à Paris.

Éternelle tragédie.

« Eurydice », qui se donne en ce moment au Guichet Montparnasse, est un bijou de délicatesse de la langue – il s’agit quand même d’un texte de jean Anouilh ! – et de justesse du jeu. Tout est joué – les répliques, les attitudes, les déplacements, les silences, les regards – d’une façon complètement crédible alors même que l’on est dans une fable. Les personnages d’Orphée et Eurydice sont encore empreints de quelques naïvetés propres à la jeunesse en même temps qu’ils découvrent des réalités rudes. Ceux des adultes tentent – sauf un – de faire illusion, en jouant pleinement la carte du rôle social pour dissimuler l’égoïsme qui a fini par les habiter. Les personnages secondaires sont tous interprétés avec la même vérité par un comédien unique. On se délecte à tout point de vue à ce spectacle de la beauté et des contradictions de l’amour, si bien servi tant par les comédiens que par les moyens techniques.

Pierre FRANÇOIS

« Eurydice », de Jean Anouilh, vendredi et samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 jusqu’au 30 avril au Guichet Montparnasse, 15, rue du Maine, 75014 Paris, tél. 01 43 27 88 61, https://www.guichetmontparnasse.com/eurydice/, leguichet@guichetmontparnasse.com. Métro Edgard Quinet, Gaîté, Montparnasse-Bienvenüe. Avec Bérénice Boccara, Gaspard Cuillé, Benjamin Romieux, Corinne Zarzavatdjian, Patrick Bethbeder, Maxime Bentegeat, Thierry Föhrer ou Jérôme Godgrand. Mise en scène : Emmanuel Gaury. Musique : Mathieu Rannou. Lumière : Dan Imbert. Costumes : Guenièvre Lafarge. Avec le soutien de L’Athénée et du Petit Théâtre de Rueil-Malmaison. https://www.facebook.com/compagnie.colimacon/

Photo : Pierre François, et d’autres sur https://www.instagram.com/p/CqjOUKQIWdr/