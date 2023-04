Théâtre : « Deus ex machina café », de Nicolas Quelquejay au Théâtre des déchargeurs, à Paris.

Zygomatiques et neurones.

« Deus ex machina café » réussit le paradoxe de montrer le désordre induit par l’absurdité du monde dans une mise en scène assez logique pour que l’on ne perde jamais le fil. Les déplacements, régulièrement chorégraphiés, nous font passer d’un sketch à l’autre, d’un rire à un autre, accompagné ou non de musique. Derrière ces propos réjouissants et parfois livrés dans un style poétique, ne nous y trompons pas : il y a une dénonciation de nos travers ou de notre organisation collective, par exemple de la société consumériste et productiviste. Il y a là une véritable pensée associée la détente qui nous est offerte, sans aucune modération.

Pierre FRANÇOIS

« Deus ex machina café », de la Compagnie Bacchus+5. Avec Mathilde Guêtré Rguieg, Samuel Labrousse. Marine Lansman, Nicolas Quelquejay, Zoé Van Herck. Texte : Nicolas Quelquejay. Mise en scène : collective. Collaboration artistique : Émilie Moreau. Du jeudi au samedi à 21 heures jusqu’au 22 avril au Théâtre des déchargeurs, 3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris. https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/deus-ex-machina-cafe/

Photo : Pierre François, d’autres sur https://www.instagram.com/p/Cqc7j98o334/