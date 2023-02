Éloge des rendez-vous.

Après un concert avec son groupe aux Trois Baudets, OLDAN revient avec un nouveau spectacle au Connetable. Cette fois, il vous invite seul à une « CEREMONIE SECRETE », dans une ambiance intimiste et calfeutrée ! Pour parfaire à la genèse de sa création, rien de tel que venir découvrir par vous-même ? Un homme, une lumière, des textes poétiques pour un récital aux confins de Paris !

L’univers d’OLDAN est unique. C’est l’éloge de l’alliance entre la noirceur de certaines visions et la mélodie des mots de la langue française. C’est une déclaration, une déclamation, une révolte. Il embrasse l’assemblée et l’énergie créée par le spectacle le temps d’une représentation.

Et nous sortons la tête remplie de mots et de réflexions pour poursuivre nos soirées.

Maëlle Nougaret.

Oldan : Concert jusqu’au 28 mars. Tous les mardis à 19 heure au Connetable, 55 Rue des Archives 3e Paris, 75003 Paris. Réservations au 06.16.70.38.47 ou sur internet : https://www.billetreduc.com/310148/evt.htm