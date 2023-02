Théâtre : « Rondeurs », de et mis en scène par Valentine Allen à la Comédie Nation, à Paris.

Suivez le pontillé.

« Rondeurs » est une pièce surprenante, au point qu’il est utile de donner quelques indices au spectateur. Non, le grand barbu n’est pas l’inconscient du petit barbichu, ni l’illustration de ses passions ou tentations, il existe bien sans être pour autant son ami. Par ailleurs, le spectacle a plus à voir avec la folie qu’avec la maternité. Le personnage de la femme amoureuse, s’il est central dans le récit, l’est moins sur le plateau au profit d’un collectif qui décoiffe. Celui du personnage masculin en pyjama est particulièrement bien incarné. Au détour de quelques longueurs, on comprend que la suite des scènes n’est pas obligatoirement chronologique. Elle se situe là où la sexualité n’est plus qu’un jouet de plus pour l’inconscient. Peut-être d’ailleurs que ce que nous voyons n’est que le rêve – ou le cauchemar – éveillé de l’autrice, là où présent, passé et futur forment une natte gordienne. Dans cette logique où tout s’entremêle sans souci de logique autre que l’onirique, le texte insère par moment des tirades poétiques ou des jeux de mots (« la vie est un jeu de mots/maux », « la déconstruction qui le dérida/Derrida »…).

« Rondeurs », on l’a compris, suscite quelques interrogations. Mais elle possède la fraîcheur et l’énergie des premiers travaux, et c’est énorme.

Pierre FRANÇOIS

« Rondeurs », de et mis en scène par Valentine Allen. Avec Aurélien Piffaretti, Alix Oliveau, Gabriel Le Roux, Bérengère Seven, Rayan Haddad, Lucile Garcia. Lumières : Marie N’De. Musique : Lisa Davidse et Louise Charbonnel. Costumes : Lucile Garcia.

Photo : Pierre François.