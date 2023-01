Théâtre : « Exil intérieur », d’Élisabeth Bouchaud au Théâtre de la reine blanche — Scène des Arts et des Sciences, à Paris.

Femme et juive…

Elle ne fut pas citée – pas plus que son neveu Otto Frisch alors qu’ils furent les premiers à théoriser la fission nucléaire – lorsque Otto Hahn reçut en 1944 le prix Nobel pour cette découverte. Mais on la surnomma « la mère de la bombe atomique » après Hiroshima et Nagasaki, alors qu’elle avait refusé de collaborer au « projet Manhattan » par conviction pacifiste. Ayant dû fuir Berlin parce que juive, elle intercéda après-guerre pour les jeunes collègues qui avaient adhéré au nazisme.

Elle, c’est Lise Meitner qui eut le tort d’être à la fois juive et femme dans une époque nationaliste et un milieu professionnel d’hommes.

Elle est magnifiquement interprétée par Élisabeth Bouchaud. Dont on hésite à dire qu’elle est physicienne de formation, pour ne pas atténuer son talent de comédienne. Pourtant, il le faut bien puisqu’elle est aussi l’auteur de cette pièce qui parvient à faire saisir les mystères de la science nucléaire à de purs béotiens. Elle est entourée d’un Otto Hanh dont l’ambiguïté ne sera jamais levée, ce qui donne une dimension supplémentaire à l’amitié « indéfectible » dont elle le gratifia toujours. Otto Frisch, quant à lui, est présenté comme un jeune passionné, plus réaliste que sa tante, mais incapable de comprendre les idéaux qui l’animent. Il est vrai que cette dernière a un discours surprenant au sujet du pardon : « il n’y a de pardon que si la souffrance est encore là… Cela n’aurait aucun sens sinon… Le pardon n’existe que parce qu’on n’oublie pas. Pardonner, d’une certaine façon, c’est aussi reconnaître la faute. »

Pierre FRANÇOIS

« Exil intérieur », d’Élisabeth Bouchaud. Avec Élisabeth Bouchaud, Benoît Di Marco, Imer Kutllovci. Mise en scène : Marie Steen. Du mercredi au vendredi à 19 heures, samedi à 18 heures, dimanche à 16 heures jusqu’au 28 janvier au Théâtre de la reine blanche — Scène des Arts et des Sciences, 2 bis, passage Ruelle, 75018 Paris. Métro : La Chapelle. Tél. 01 40 05 06 96. https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/exil-interieur, https://indiv.themisweb.fr/0564/fChoixSeance.aspx?idstructure=0564&EventId=307&request=QcE+w0WHSuAkSQcRYa88s8uxfI7h/xpczDrb0Aqfqoewm0ss8aYzwr/DzqCkjbZcqdQiUJble+UTXvNhWjMpxcSTbyj6dBEnqdqOnmqOiGo=

Photo : Pierre François.