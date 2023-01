Théâtre : « Le Misanthrope », de Molière mis en scène par René Loyon au 100, rue de Charenton à Paris.

Incarnation impressionnante.

On a l’habitude de voir « Le Misanthrope » interprété par des comédiens relativement jeunes. Celui vu à Avignon et mis en scène par Thomas le Douarec en est un bon exemple, qui va jusqu’à faire commencer la pièce dans un contexte de soirée dansante. C’est logique, un des personnages ne va-t-il pas jusqu’à invoquer son âge de vingt ans pour justifier sa légèreté ?

René Loyon s’est posé la question – et nous la soumet – de savoir comment des protagonistes d’âge mûr, mais pas encore blet, pourraient vivre la situation dépeinte par Molière. Le résultat est cette pièce dans laquelle on réalise qu’âge légal ou non, il n’y a pas de retraite pour les métiers de passion.

Si le rythme est plus posé que d’habitude, l’incarnation est là dès la première seconde, quel que soit le comédien ou la comédienne. On reste confondu, notamment, par la façon dont Eliante parvient à faire sentir son sentiment en restant immobile et sans prononcer un mot, simplement en regardant celui qu’elle convoite.

La salle n’est pas propice aux déplacements d’entrée et de sortie, pour seul décor, on compte sept chaises et le travail des lumières vise uniquement à mettre en valeur les comédiens en action : toute la pièce repose donc bien sur leur jeu. Ils la portent magnifiquement. Ils parviennent autant à mettre en valeur la langue de Molière qu’à faire sourire en permanence, et régulièrement rire, le public. Résultat : la pièce est déjà prolongée jusqu’en mars…

Pierre FRANÇOIS

« Le Misanthrope », de Molière. Avec Pierre Ascaride, Corinne Bastat, Christine Combe, Francis Coz, Dominique Gras, Evelyne Guimmara, Claude-Bernard Pérot, Dominique Verrier, Thierry Vu Huu. Mise en scène : René Loyon. Le lundi à 20 heures jusqu’au 6 février au 100, rue de Charenton 75012 Paris, tél. 0146288094, https://100ecs.fr/le-misanthrope/

Photo : Pierre François.