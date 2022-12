Théâtre : « Exécuteur 14 », d’Adel Hakim au théâtre des Déchargeurs, à Paris.

Terreur intime.

« Exécuteur 14 » est un seul en scène, mais pas d’humour. Dans un pays non identifié, au cours d’un conflit sans nom, un homme dont on ne connaît que le désir de vivre dans la paix va basculer dans la haine à la suite d’une souffrance trop forte. La pièce, écrite par Adel Hakim en 1991, a été jouée dans de nombreux lieux, dont le Théâtre Vidy-Lausanne ou celui du Rond-Point, sans compter les festivals français ou étrangers (elle a d’ailleurs obtenu le Prix du meilleur spectacle au festival de Saint-Herblain).

Ce schéma, hélas presque banal, est ici joué avec un talent remarquable. En effet, le comédien vit l’histoire qu’il raconte, se l’approprie de sorte que l’on croit complètement aux aventures, aux émotions et aux ambitions qui agitent le personnage. Ce sont paradoxalement l’impuissance et la terreur qui vont le faire basculer dans la rage de la guerre.

Un gros travail sur la voix – notamment à travers l’utilisation d’un micro – met en relief les pensées et méditations par rapport au récit des faits. On suit le personnage en haletant tant rien n’est prévisible et tout tragique dans cette pièce. Le jeu rend bien compte de la réalité – que l’auteur a connue avant d’écrire cette fiction – tout en nous maintenant à la limite entre l’imaginaire et le réel. C’est ce qui permet de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain, d’éviter ce réflexe de survie du spectateur face à une situation trop cruelle.

Le débat spirituel n’est pas absent de ce qui pourrait être présenté comme un épisode contemporain du livre de Job. L’aspiration religieuse y est même traduite par ce surnom donné à Dieu : le grand conciliateur. La prise en compte de cette dimension, inhérente à tous les moments de détresse, rend la pièce encore plus charnelle.

Pierre FRANÇOIS

« Exécuteur 14 », d’Adel Hakim. Avec Antoine Basler. Du mercredi au samedi à 19 heures jusqu’au 23 décembre au théâtre des Déchargeurs, 3, rue des déchargeurs, 75001 Paris, tél. : 01 42 36 00 50. Métro Châtelet, sortie rue de Rivoli numéros pairs ou Bertin Poirée ; RER Châtelet-les-Halles, sortie Porte Berger. https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/executeur-14/

Photo : Camille Wodling.