Théâtre : Journal d’une femme de chambre, d’Octave Mirbeau au théâtre de La Huchette, à Paris.

Conductrice ou passagère ?

Nous sommes dans la chambre de Célestine. Elle vient d’y poser ses bagages pour un nouvel emploi dans cette maison normande. Nous sommes là, face et dans son intimité. Était-ce une invitation ? Ou une effraction ? Quoi qu’il en soit, elle nous raconte son histoire, comme si nous avions reçu une convocation pour ce faire. Nous sommes les pages de son journal et ses paroles sont les mots qu’elle y inscrit. Célestine est face à nous et sous le christ accroché au-dessus de son lit.

« J’ai connu bien des hommes. Et je sais par expérience toutes les saletés, toutes les folies dont ils sont capables. » Il n’est pas question d’une jolie histoire avant de s’endormir. Suite aux atrocités véhiculées par les hommes rencontrés, Célestine est à l’image de toutes ces femmes dont les destins se sont transformés.

Journal d’une femme de chambre nous apporte un exemple du monde où les crasses sont nettoyées par les victimes et où les attraits pour les bourreaux sont morbides. C’est une pièce de théâtre illustrant une vie dont on se demande toujours si la principale intéressée subit ou choisit. Comme s’il fallait encore se poser la question. À l’image de nos ancêtres, de grand-mères et de nos mères. Et malheureusement aussi, à notre image. Cette femme est-elle heureuse ? Son sourire et son air résignés trahissent-ils un masque social ?

La partition pour un seul personnage attise l’imaginaire du public. Ce dernier peut y voir les protagonistes de leurs propres vies autour de Célestine. De ce fait, en sortant de la salle persiste ou revient ceci : À combien se mesure notre part dans nos choix de vie ? À quelle intensité faisons-nous gronder notre propre moteur pour avancer sur notre chemin ?

Maëlle NOUGARET

Journal d’une femme de chambre, d’Octave Mirbeau. Avec Lisa Martino. Mise en scène : Nicolas Briançon. Au Théâtre de La Huchette jusqu’au 31 décembre 2022.

Photo : Fabienne Rappeneau.