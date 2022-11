Théâtre : « Politichien », d’après Jules Mazarin, adapté par François Jenny au Théâtre des déchargeurs, à Paris.

Après « Le Prince ».

Machiavel avait dédié à Laurent II de Médicis – petit-fils de Laurent le magnifique – « Le Prince ». Mazarin, Italien lui aussi, écrivit le « Bréviaire des politiciens » à l’usage du jeune Louis XIV dont il fit l’éducation politique. C’est de cet opuscule qu’est tiré « Politichien ».

« Politichien » n’a pas que cet intérêt documentaire et historique. C’est une pièce à part entière, avec un choix de mise en scène particulièrement original… et réussi. En effet, ce duo de comédiens est composé d’un clown blanc et d’une servante, représentant le pouvoir pour l’un et le peuple pour l’autre. Le fait que le rôle de la servante soit muet en dit long sur la façon dont le pouvoir considère ceux qui lui ont servi de tremplin.

Pourtant, ce mutisme est presque plus parlant que le discours de l’enseignant qui disserte, tel un musicien qui exécuterait des variations sur un thème imposé. Cela ne signifie pas – heureusement ! – qu’un des personnages soit mieux ou moins bien interprété qu’un autre, mais que chacun suit une trajectoire propre en même temps que l’art de la mise en scène est parvenu non pas à les rendre complémentaires, mais à leur permettre de se mettre réciproquement en relief.

Pour chicaner, on dira que peut-être une ou deux coupes supplémentaires dans l’œuvre n’auraient pas amoindri la valeur de la pièce, mais c’est vraiment pour s’offrir le luxe de pouvoir émettre une réserve. Le second point regrettable est que cette pièce n’est programmée que jusqu’au 26 novembre…

Pierre FRANÇOIS

« Politichien », d’après le « Bréviaire des politiciens » de Jules Mazarin, traduit par Florence Dupont. Adaptation et mise en scène : François Jenny. Avec : Barbarit, François Jenny. Du mercredi au samedi à 19 heures jusqu’au 26 novembre au Théâtre des déchargeurs, 3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris, tél. 01 42 36 00 50. Métro : Châtelet (sortie rue de Rivoli ou place Saint Opportune), RER Châtelet-les-Halles (sortie Porte Marguerite de Navarre), https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/politichien/

Photo : CAMIILE-MILLERAND.