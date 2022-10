Livres : « Christian Cabrol, mon amour, ma lumière, mémoires », de Bérengère Dautun-Cabrol aux éditions L’Archipel.

Deux rigueurs, un amour.

« Christian Cabrol, mon amour, ma lumière » n’est pas que le livre des mémoires de Bérengère Dautun, sociétaire de la Comédie française à la carrière riche et variée.

Il est une plongée psychologique dans une âme d’artiste qui se livre ici à nu. Ce livre est à offrir à tous ceux qui n’ont pas encore compris combien la « vie d’artiste » est l’union d’une rigueur militaire avec une hypersensibilité perpétuelle. Autrement dit, un cocktail que bien peu d’élus sont capables de vivre. En face, il y a tous ceux qui font un « vrai métier », sans percevoir le sacerdoce de l’artiste qui joue même pendant que son conjoint agonise, parce qu’il est au service du public avant toute vie personnelle.

La langue de ce livre est une pure merveille, le ton en est parfois d’une naïveté adolescente, la femme y est toujours présente, avec son mélange de dévouement et de concurrence par rapport aux rivales. Mais l’auteur a eu l’élégance d’attendre le décès des personnes qui lui ont fait du mal, hommes comme femmes, avant d’en parler.

Sans le savoir et sans même en parler, Bérengère Dautun laisse transpirer dans cet ouvrage toute une mentalité, celle d’une véritable artiste. Elle parvient à enseigner sans dire, en témoignant juste de sa vie avec ses mots. Avec elle, on comprend et on partage presque les sentiments qui peuvent agiter une femme blessée mais aimante, et aimant avant tout l’humanité de son public. Et, ce qui est quand même annoncé dès le titre, on assiste à un véritable hymne à l’amour conjugal, d’une sensibilité et d’une authenticité remarquables.

Pierre FRANÇOIS

« Christian Cabrol, mon amour, ma lumière, mémoires », de Bérengère Dautun-Cabrol aux éditions L’Archipel. 326 pages, 13 photos, 21 €, ISBN 978-2-8098-4147-3. https://www.lisez.com/auteur/berengere-dautun-cabrol/160851