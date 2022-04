Musique : « Talm ur galon » (Le battement d’un cœur), nouvel album du groupe Startijenn.

Énergie et mélancolie.

Déjà le septième album pour Startijenn, qui sort ce huit avril ! Le concert correspondant aura lieu, quant à lui, le 20 mai à Ploemeur (56) et le 21 à l’Ermitage (75020).

Un peu de traduction ne fait pas de mal, surtout aux non bretonnants. Startijenn signifie « énergie », et on a pu le constater dès le début de leur carrière. De son côté, le titre de l’album – Talm ur galon – évoque « Le battement d’un cœur ».

C’est tout à fait cela. Cet album, s’il reprend les instruments traditionnels – bombarde, binioù, uilleann-pipes, accordéon diatonique – leur transmet une énergie très rythmée grâce à une base musclée : basse et guitare rock s’appuient sur un set de batterie qui amplifie encore l’énergie dégagée. On est porté à la fois par des sonorités familières et des audaces particulières, qui donnent à ce travail une double dimension grand public et expérimental.

Pour autant, cette musique ne déménage pas pour déménager. Elle nous porte vers un ailleurs grâce à ce mélange bien dosé, un ailleurs qui reste aussi mélancolique que peut l’être la musique celtique, tout en lui insufflant une énergie prise dans les rythmes contemporains : électro, dub down, tempo, gamme pentatonique, rap, rock, folk, rythm and soul… Bref, cet album fait vraiment voyager, et c’en est un plaisir !

Pierre FRANÇOIS

« Talm ur galon » (Le battement d’un cœur), distribution Believe (numérique) et Coop Breizh Diffusion, production Paker Prod. Musiques, textes et arrangements : Startijenn. Tangi Le Gall-Carré : accordéon ; Lionel Le Page : binioù & uilleann-pipes ; Tangi Oillo : guitare ; Youenn Roué : bombarde, voix et textes ; Julien Stévenin : basse ; Jean-Marie Nivaigne : batteur invité sur quatre titres (SkeulennRichter, Skilfoù An Noz, Backpaker, Dor An Ifern) ; Ludovic Mesnil : enregistrement et mixage son ; Bruno Gruel : mastering ; Camille Loiseau : lumières ; Sylvain Girault : regard extérieur. Album enregistré au studio Streatar Skol à St Cadou dans les Monts d’Arrée par Ludo Mesnil et Tangi Oillo, et mixé à Brest. Production : Paker Prod.

1 Talm ur galon/Le battement d’un cœur

2 Skeulenn Richter/Gamme de Richter

3 Mojenn Alan Torrboc’h/La légende d’Alan Torrboc’h

4 Skilfoù an noz/Les griffes de la nuit

5 Backpaker

6 Dor an Ifern/Porte de l’Enfer

7 Lady L

8 Typhaine

9 Danvez Tarzh/Matière explosive

10 Skilfoù an noz radio edit.

Tournée 2022 : 16 avril à Glomel, 14 mai à Perros-Guirec, 20 mai à Ploemeur, 21 mai à l’Ermitage, 26 juin à Villebon-sur-Yvette, 29 juillet à Pont-Croix, 8 août au Festival Interceltique de Lorient, 11 août à Plougonvelin…

Photo : Eric Legret.