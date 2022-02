Théâtre : « Farf is a… », performance théâtrale imaginée par Valentine Basse et Gregor Daronian au théâtre des déchargeurs, à Paris.

Drôle et grave, léger et poétique.

« Farf is a » est un spectacle complètement original, mais pas déroutant pour autant. Il agence d’une façon nouvelle son, image, musique et jeu. Chaque élément complète les autres d’une façon naturelle, ce qui est remarquable eu égard au recours appuyé qui est fait aux machines. On est dans un univers poétique, notamment du point de vue de la traduction-re-création de tubes des années 2000. Dans un univers désenchanté qui nous fait plonger dans les pensées de ce couple solitaire, l’autodérision et l’humour ne perdent pas leurs droits, loin de là ! Après trois minutes d’hésitation, au tout début, on se prend au jeu proposé et on se laisse guider de cette superbe solitude à une éclosion au monde.

Pierre FRANÇOIS

« Farf is a… », performance théâtrale imaginée par Valentine Basse et Gregor Daronian. Jeudi et vendredi à 19 h 15 jusqu’au 25 février au Théâtre des déchargeurs, 3, rue des déchargeurs, 75001 Paris, métro Châtelet, sortie 11 (rue de Rivoli), 12 (rue Bertin Poirée) ou 14 (Saint-Denis), RER A Chatelet-Les Halles. Tél. : 01 42 36 00 50, https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/farf-is-a/

Photo : Pierre François.