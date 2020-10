Théâtre : «L’Effort d’être spectateur».

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

L’art de la convention, la convention de l’art,

Tel est l’art d’accommoder la tête de lard

Qui va faire du gras et du maigre d’écrits

Qui s’alignent en silences ou à corps et à cris.

Quand «l’acteur dessine des espaces invisibles»,

Le spectateur investit «le masque» et la cible.

Il complète la création, la rend crédible.

Au «Théâtre Artéphile»,

La narration défile

Tissant d’or tous les fils

Qui l’entourent et s’enfilent.

Encyclopédie vivante des artifices

Qui se projettent jusqu’au moindre sacrifice.

«La magie vient de l’irrecevable» éphémère

Qui vit, vibre, saigne ou baigne dans la lumière.

Une prestation passionnante et délirante.

Le mystère s’éclaire de façon flagrante.

Magnifique leçon sur le sens du théâtre.

L’auteur se saisit de notre regard, en pâtre

Qui nous conduit vers le fourrage indispensable

Pour comprendre et apprécier l’incommensurable.

Car, «se mettre en danger de se sentir vivant»,

Fait que le courant passe tout en nous charmant.

Prouesse verbale et physique en même temps.

A l’issue du spectacle, on ressort différent

Et l’on ne sera plus le spectateur d’avant.

Quelque chose en nous a mûri spontanément

Et l’on vivra les prochaines pièces autrement.

Bouleversante vision qui marque longtemps …

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

Écriture, Mise en scène, Interprétation Pierre Notte. Regard extérieur Flore Lefebvre des Noëttes. Par la «Compagnie Les Gens qui tombent». (Avignon, 02-07-2019, 13h25).