Théâtre : « Mon Âge-d’or », spectacle musical de, chanté et interprété par Natalie Akoun au « Rendez-vous d’ailleurs », à Paris.

Atmosphère étrange dans cette petite salle peu connue où tout le monde arrivait masqué. Il s’agissait d’une des rares pièces à être jouées – sur invitation et avec participation au chapeau – cet été dans un Paris déserté. Le propriétaire avait laissé la clé sous le paillasson pendant le confinement pour que les comédiens puissent répéter. En y prêtant attention, on s’aperçoit que les déplacements, qui paraissent naturels, se font le plus souvent à bonne distance. En fait, la plupart du temps, la comédienne est seule sur scène, séparée de son musicien par l’instrument, un piano à queue !

Ce spectacle, désormais encore plus au point, reprend actuellement.

Ce n’est pas là un récital. La comédienne – Natalie Akoun, qui est passée par l’école de Chaillot puis le Conservatoire avant de faire toute une carrière – certes chante, mais pour illustrer les étapes de sa vie, pas pour offrir une nouvelle et aussi originale que brillante interprétation de Barbara, de Juliette Greco, de Leo Ferré, d’Ana Karina, d’Yves Montand ou de Jeanne Moreau… entre autres. Car ce spectacle est le conte symbolique d’une vie d’artiste. Inutile de chercher à travers ses propos en quelle année lui est arrivé quoi, on saura seulement – et c’est le principal – par quels états elle est passée. L’expression de spectacle « vivant » est ici très bien adaptée.

Tout est dit avec pudeur, simplicité, légèreté, authenticité, vérité, sincérité et poésie. Surtout authenticité. Ce fil conducteur est tellement solide qu’une fois qu’il nous a accroché, il nous tient en émoi tout au long du spectacle.

La mise en scène est discrète et efficace et le texte offre quelques citations bien senties ; par exemple : « le théâtre, c’est être bien au chaud dans un temps lointain où le futur est écrit à l’avance » (Vitez).

Pierre FRANÇOIS

« Mon Âge-d’or », spectacle musical de, chanté et interprété par Natalie Akoun. Mise en scène : Olivier Cruveiller. Piano : Vincent Leterme. Violon : Laurent Valero.

Du 9 octobre 2020 au 25 janvier2021 les vendredis et samedis à 21 heures au théâtre « Les Rendez-vous d’ailleurs », 109, rue des Haies, 75020 Paris, métro Maraîchers, https://www.lesrendezvousdailleurs.com/2020/08/25/mon-age-dor/

