Théâtre : «Entretiens d’embauche et autres demandes excessives».

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

«Faut avoir les notes qui vont avec son rêve»,

C’est ce que l’on dit à tous les enfants, sans trêve.

Afin de réussir son «entretien d’embauche»,

Doit-on se livrer à d’innocentes débauches ?

Où l’on apprend à décrypter différents codes

Vestimentaires et langagiers aux antipodes

De ce que l’on s’est imaginé dans sa quête

D’emploi. Au «Théâtre Essaïon», on fait la fête

Aux à-priori et aux normes de requêtes.

Attaque aux entreprises de démolition

Du moral des chômeurs en mode perdition.

«Je vis dans un monde qui accepte l’échec»,

Alors qu’un seul d’entre nous touchera son chèque.

L’«Indice du Bien-Être au Travail», c’est l’«IBET»

Gérant ce qui culpabilise et rend bébête.

Un spectacle clownesque et très bien ficelé

Qui démonte ce qui, toujours, a harcelé.

Drôle et intelligent, sérieux dans le léger ;

Dans le monde du travail, on vient voyager.

Un échantillonnage de situations

Qui déclenchent toutes sortes de réflexions.

Un jeu riche en simplicité et émotion.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

Texte, Mise en scène Anne Bourgeois. Interprétation Laurence Fabre. Par la «Compagnie Drôles de Dames». (Paris, 23-12-2019, 21h00).