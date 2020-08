Théâtre : «Embarquement immédiat – Vol TS 236»

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

Une reconstitution à couper le souffle

Et qui, pas même une minute, ne s’essouffle.

Intensément happés par l’interprétation,

On vit le drame et le vol plané en action

Comme si nous étions aussi dans la carlingue.

On partage émotion et détresse et c’est dingue !

L’histoire est balancée de façon surprenante

Entre les ailes livrées aux forces battantes.

«Immersion totale» à «La Condition des Soies»

Où le récit véridique laisse sans voix.

Grâce au contrôle des pilotes, à leur sang-froid,

Se retrace l’épopée de l’Airbus, sans choix,

Qui, privé de moteurs, doit s’ouvrir une voie

De secours. Tenter l’impossible atterrissage

Mené de main de maître par la mise en scène

Qui nous transporte tout au long de ce voyage

Où l’on est tenu, d’un bout à l’autre, en haleine.

Jeu, maquette, décor, ainsi que vidéo,

S’enflent d’une réalité au top niveau.

C’est captivant, sans être jamais larmoyant.

Spectacle authentique qui carbure à l’élan

Porté avec bonne humeur, finesse et talent.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

Pièce de Frédéric Provost-Martin, Bernard Vaillot. Mise en scène Thomas Le Douarec. Avec Lélia Nevert, Bernard Vaillot. Lumières, Régie, Jeu Stéphane Balny. Par la «Compagnie Galaxie». (Avignon, 20-07-2019, 20h30).