Théâtre : « Désaxé ».

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

Une musique pleine de complexité

Qui, à la fois berce et semble dynamiter,

Installe sur le plateau une dynamique

Que trois acteurs vont maintenir par leurs répliques.

Aux « Métallos », c’est un retour sur l’Algérie,

Trente ans d’histoire et la fuite de la patrie

Avec, dans ses bagages, toute la fratrie.

Enfin, l’adolescence en cité. Regard d’aigle.

« Je défends mon territoire, ici c’est la règle ».

Et personne pour le soutenir de son aide.

La France, les HLM, les vacances au bled …

Confrontation des cultures

En toute désinvolture

Et puis c’est la déchéance

Quand frappe la délinquance.

Nationalité française

Qui fait se sentir à l’aise.

Une écriture balèze,

Percutante et sans fadaise.

Plus de Coopération ;

Le temps de l’intégration

Se pose dans les esprits,

Même au fond de ceux qui prient.

Où l’on apprend qu’en banlieue

On trouve aussi de bons lieux.

Mais les règlements de comptes

Ne font jamais les bons contes.

On découvre les ficelles

Des religions qui harcèlent ;

La montée de l’intégrisme,

Le jeu du radicalisme.

Rhétorique pour convaincre ;

Subjuguer permet de vaincre.

Aucune contradiction

Permise en confrontation.

Éloquence contagieuse

Dans une vie plus que pieuse.

Des convictions religieuses

Pleines d’aberrations creuses.

C’est un texte vibrant qui casse les tabous,

Remettant les idées en place bout à bout.

Une belle écriture qui fait réfléchir,

Car face au terrorisme il ne faut pas fléchir.

Un écrit exceptionnel

Qui va droit à l’essentiel.

Des propos approfondis

D’un sujet très abouti.

« Réveille-toi ! » Réveille-toi.

Il est encore temps, ma foi …

Quelques dates en Avignon,

En lecture de franc ton,

Pour porter en plein fronton

Ces mots en lame de fond.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

De et avec Hakim Djaziri. Et aussi Leïla Guérémy, Mikaël Chirinian. Mise en scène Quentin Defalt. Par la « Compagnie Teknaï » et le « Collectif Le Point Zéro ». (Paris, 08-06-2018, 14h00).