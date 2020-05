Spiritualité : Vertu et piété, dissimulation et révélation (24).

Chacun utilise le confinement comme il peut. L’auteur de ces lignes, qui avait raté un cours sur le Livre d’Esther, le rattrape en en faisant un compte rendu, très personnel d’abord, puis (largement) inspiré par le site protestant « Théovie » et la revue catholique « Cahiers évangile » (ainsi que son « supplément »)*. Cet article n’étant qu’un (bref) résumé, il est conseillé à ceux qui s’intéressent au sujet de se reporter à ces sources.

Comme le notait déjà « Théovie », le refus de prosternation a sans doute plus une raison culturelle que religieuse : s’il est interdit de se prosterner devant d’autres dieux que YHWH (Ex 20, 5 ; Nb 25, 2, etc.) cela n’empêche pas d’exprimer ainsi son respect « devant de hauts personnages comme le font Abraham, Moïse et David (Gn 23, 7 ; Ex 18, 7 ; 1 S 2, 4-9) », mais, dans le contexte grec qui est celui du Livre d’Esther, « un homme libre ne saurait se prosterner devant un de ses semblables, la prosternation étant réservée aux dieux ».

Dans son discours au roi, Haman ne mentionne ni la réelle cause de sa décision (le refus de Mardochée) ni l’identité du peuple qu’il veut éliminer. On voit la manœuvre consistant à mélanger vérité et mensonge dans une généralité pour mieux mentir : si les Juifs sont réellement « dispersés » (2, 6), ils ne sont pas « séparés » (3, 8) au point de ne pas porter un nom perse ou de ne pouvoir travailler « à la porte royale » (3, 2)(12), ce qui est le cas de Mardochée – qui au surplus est tellement bien informé qu’il est au courant de la proposition d’indemnisation et de la somme proposée (4, 7) par Haman au roi – et le met en porte-à-faux.

12) La note de la Tob indique qu’il peut s’agir soit de gardiens du seuil (2, 21) – des gardes « placés à l’entrée de l’appartement du roi, pour le protéger ou être toujours à sa disposition » – soit de « courtisans attendant que le roi paraisse ».