Spiritualité : prière de tradition musulmane.

Chaque samedi, une prière issue d’une tradition différente.

« Souviens toi de Moi et Je Me souviendrai de toi »

Coran 2 ; 152

« Par l’insatant ! Les êtres humains sont en perdition sauf ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui accomplissent des actions réconciliatrices, ceux qui s’entraident mutuellement à la vérité et la patience »

Coran 103 ; 1-3

« Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse et mon impuissance.

O toi le plus Clément des cléments, Tu es le seigneur des affaiblis

Je recherche refuge auprès de la lumière de Ton Visage par laquelle Tu Dissipes les ténèbres »

Invocation prophétique

« Quand Il te donne, Il te témoigne Sa bonté ; quand Il te prive, Il te témoigne Sa puissance contraignante. Dans tout cela, Il se fait connaître à toi, et vient à toi avec Sa bienveillance. »

Sagesse Ibn Ata Allah