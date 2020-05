Spiritualité : Vertu et piété, dissimulation et révélation (22).

Chacun utilise le confinement comme il peut. L’auteur de ces lignes, qui avait raté un cours sur le Livre d’Esther, le rattrape en en faisant un compte rendu, très personnel d’abord, puis (largement) inspiré par le site protestant « Théovie » et la revue catholique « Cahiers évangile » (ainsi que son « supplément »)*. Cet article n’étant qu’un (bref) résumé, il est conseillé à ceux qui s’intéressent au sujet de se reporter à ces sources.

Il existe des récits bibliques construits parallèlement à celui de la recherche d’une femme pour le roi : David pour lequel on cherche une « jeune fille vierge » pour le réchauffer (1R, 1, 2)(10). De même, dans l’histoire de Joseph, comme dans Est 2, 2-4, la démarche globale est la même, s’agissant alors de vaches et d’épis et non plus de jeunes filles : ce dernier invite Pharaon à instituer des « commissaires » pour « rassembler » (« collecter » dans la Tob) de quoi satisfaire l’appétit(11) des populations (Gn 41, 34-37).

DISTRIBIL

* Le serveur du site est très lent.

10) Et qui, elle aussi, est « extrêmement belle » (1, 4).

11) Alimentaire, cette fois-ci.