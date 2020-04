Spiritualité : Vertu et piété, dissimulation et révélation (3).

Chacun utilise le confinement comme il peut. L’auteur de ces lignes, qui avait raté un cours sur le Livre d’Esther, le rattrape en en faisant un compte rendu, très personnel d’abord, puis (largement) inspiré par le site protestant « Théovie » et la revue catholique « Cahiers évangile » (ainsi que son « supplément »)*. Cet article n’étant qu’un (bref) résumé, il est conseillé à ceux qui s’intéressent au sujet de se reporter à ces sources.

Dans le lot, il y a Esther, une orpheline recueillie par son cousin dont on ne peut pas dire qu’il ait un grand sens de l’explication quand il donne un ordre (mais ce tyran prend souvent des nouvelles d’elle durant sa préparation). Ainsi, au moment de sa sélection lui avait-il interdit de révéler qu’elle était juive. Est-elle soulagée de le quitter ? Toujours est-il qu’elle plaît à tout le harem et « gagne la faveur » du gardien des femmes, un des eunuques personnels du roi, tandis qu’elle n’a pas l’air de beaucoup s’inquiéter de son cousin. Si le récit s’appesantit sur les différents cosmétiques utilisés pour préparer le corps des candidates, il ne dit rien des conseils, révélations intimes et initiations qui peuvent être dispensés. Quand arrive son tour elle ne demande « rien d’autre que ce qu’avait indiqué » son gardien et bien lui en prend puisqu’au terme de la nuit le roi « l’aima ». Le fêtard macho serait-il soudain devenu capable d’un attachement amoureux ou bien reconnaît-il l’expertise de celle qui lui a fait passer une nuit mémorable ?

Pendant ce temps, son cousin Mardochée n’a pas cessé de venir aux nouvelles et c’est ainsi que par hasard il surprend une conversation entre des eunuques qui complotent contre le roi. Il en informe sa cousine reine qui fait suivre la nouvelle au roi, les comploteurs sont démasqués et pendus. Quant à Mardochée, on fait figurer son nom dans les annales du royaume pour garder la mémoire du service qu’il a rendu.

