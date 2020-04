Spiritualité : Vertu et piété, dissimulation et révélation (2).

Chacun utilise le confinement comme il peut. L’auteur de ces lignes, qui avait raté un cours sur le Livre d’Esther, le rattrape en en faisant un compte rendu, très personnel d’abord, puis (largement) inspiré par le site protestant « Théovie » et la revue catholique « Cahiers évangile » (ainsi que son « supplément »)*. Cet article n’étant qu’un (bref) résumé, il est conseillé à ceux qui s’intéressent au sujet de se reporter à ces sources.

Or donc, c’est l’histoire d’un roi – Xerxès – alcoolique au point d’en avoir perdu sa personnalité et de devenir le jouet de son administration. Par ailleurs, il n’est pas, mais alors pas du tout homo ni fidèle, plutôt hétéro macho collectionneur, si on en juge par l’importance de son harem et le peu de considération qu’il a pour sa reine.

Il a fait une fête à tout casser, et même deux : un apéro-banquet de six mois avec tous ses ministres et la haute administration suivi d’une autre de sept jours pour toute la population de Suse, sa capitale. Dans un contexte de luxe insolent, la seule « règle » est « de boire sans contrainte ». Pendant ce temps, la reine organise de son côté – il faut laisser les hommes s’amuser et mieux vaut ne pas être dans les parages vu leur état – une petite réception sans prétention entre femmes. Mais voilà : au moment de conclure la fête, le rois est rond comme un coing et dit à ses serviteurs d’aller chercher la reine et de lui ordonner de venir avec (seulement?) son diadème pour que tout le peuple puisse l’admirer. Mais, pas folle et ayant le sens de sa dignité, elle refuse. Immédiatement, il réunit le conseil des ministres pour décider du sort de celle qui a osé l’humilier publiquement. Ses conseillers, encore plus machos que lui, prennent conscience que leurs épouses risquent de prendre exemple sur celle du roi et lui suggèrent donc sa destitution. Ce qu’il décrète immédiatement. Une fois la fureur alcoolique retombée, il se rend compte de ce qu’il a fait. Et puisqu’il faut la remplacer, autant trouver une jeunesse et organiser un concours de beauté. Dans un premier temps, on va chercher toutes les plus belles vierges du royaume, pendant un an on les prépare puis, comme il a évidemment une santé d’acier, il les fait défiler dans son lit à raison d’une par nuit avant de décider laquelle sera reine.

DISTRIBIL

* Le serveur du site est très lent.