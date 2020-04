Spiritualité : Vertu et piété, dissimulation et révélation (1).

Chacun utilise le confinement comme il peut. L’auteur de ces lignes, qui avait raté un cours sur le Livre d’Esther, le rattrape en en faisant un compte rendu, très personnel d’abord, puis (largement) inspiré par le site protestant « Théovie » et la revue catholique « Cahiers évangile » (ainsi que son « supplément »)*. Cet article n’étant qu’un (bref) résumé, il est conseillé à ceux qui s’intéressent au sujet de se reporter à ces sources.

Un grand rabbin disait dans les années quatre-vingt sur Radio communauté, avec une pointe d’humour (juif), qu’une histoire juive racontée par un goy était de l’antisémitisme mais que la même dite par un Juif était de l’humour (juif).

Le Livre d’Esther (dont l’auteur est juif) est donc une histoire drôle, avec sa reine païenne vertueuse et sa vierge juive qui fait la pute, a un cousin autoritaire provocateur et dont le peuple se livre à un pogrom. Mais il n’y a pas que cela et les exagérations en cascade montrent qu’on est plus dans le récit mythique à l’humour caricatural que dans le fait historique. Ouf…

Qu’en est-il exactement ? Si le Cantique des cantiques a pour lui un côté sentimental et poétique, le Livre d’Esther évoque du sexe utilitaire dans un contexte de décadence. Il suffirait de quelques passages bien placés pour le rendre digne d’être publié chez La Musardine. C’est au point que la version grecque du livre, postérieure, a ajouté quelques prières pour pallier l’absence du mot « Dieu » dans le texte hébreu original. On va ici suggérer ce que la Bible – en toute hypocrisie – refuse de dire tout en l’évoquant pour montrer combien cet ouvrage est un livre érotique (mais pas que), et on laisse le lecteur tirer les conclusions qui s’imposent sachant qu’il fait bien partie du canon des écritures tel qu’il est accepté par les Juifs comme par les chrétiens.

