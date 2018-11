Exil et espoir.

« Crocodiles » est le récit, à destination d’un jeune public, de l’errance d’un enfant entre ses dix et quinze ans . L’errance d’un gamin qui venant du fond de l’Afghanistan, traverse le Pakistan, l’Iran, la Turquie et la Grèce avant de se retrouver en Italie. La question de la migration forcée est ici racontée à la première personne dans un style qui mêle les genres du témoignage et du conte (il s’agit néanmoins d’une adaptation de l’histoire vraie rapportée dans le livre « Dans la mer il y a des crocodiles »), sans oublier d’y mêler régulièrement une dose d’humour. En effet, l’auteur a pris le parti de raconter des faits objectivement sordides (travail d’enfants esclaves, par exemple) avec les yeux innocents de la jeunesse. Ce qui a la double vertu d’alléger le récit et de faciliter son appréhension par un très jeune public (à partir de neuf ans). La disposition en double frontal facilite une ambiance intimiste, proche de celle d’un collégien qui raconte une histoire à ses camarades dans la cour de récréation. Si au tout début le public rit de faits qui n’ont pas de valeur comique particulière, il entre rapidement dans le récit et on le sent captivé jusqu’à la fin malgré une ou deux longueurs. Les quelques projections, correctement dosées, s’intègrent bien au spectacle et ont du sens. Enfin, loin de faire vibrer la corde misérabiliste, la pièce se termine sur une note optimiste qui ouvre sur un avenir meilleur : « Mais, moi aussi, je suis vivant » est en effet la dernière réplique. Nul doute que les enfants qui verront ce spectacle y acquerront une vision à la fois réaliste et pleine d’espoir quant à la vie des enfants de leur âge qui sont contraints à l’exil.

Pierre FRANÇOIS

« Crocodiles, l’histoire vraie d’un jeune en exil », d’après « Dans la mer il y a des crocodiles » de Fabio Geda. Adaptation et mise en scène : Cendre Chassagne et Carole Guittat. Avec Rémi Fortin. Les 23 et 24 novembre à l’Auditorium de Châtenay-Malabry (94) ; 6 et 7 décembre à La Rochette (77) dans le cadre d’Act’Art, scènes rurales ; du 27 au 31 janvier au Centre culturel P. Picasso d’Homécourt (54) ; du 5 au 8 février au Volcan au Havre (76) ; les 11 et 12 au théâtre La Mouche à Saint-Genis-Laval (69) ; du 14 au 16 février à La Grange dimière de Fresnes (94).

Photo : Pierre Francois.