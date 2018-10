Théâtre : « La Ménagerie de verre », de Tennessee Williams au théâtre Poche Montparnasse, à Paris.

Huis clos, par Clara.

Tennessee Williams nous affole avec « La Ménagerie de verre », son œuvre la plus personnelle et intime puisque inspirée de sa jeunesse.

Dans ce huis clos intimiste, il raconte l'impossibilité d'aimer sa mère, la déception et l'envie de fuir pour se soustraire à une ambiance lourde, pesante et presque malsaine.

La mise en scène souligne à la perfection la moiteur du Sud des États-Unis dans un contexte social de crise, d’époque troublée à l'avenir incertain. Cette ambiance renforce le malaise entre les protagonistes : une mère vivant dans le passé que l'on devine moins idyllique que ce qu'elle voudrait faire paraître, une fille rêveuse légèrement infirme et inadaptée au monde extérieur, mais pourtant non dénuée de charme. Elle rêve naïvement du prince charmant. Et puis le fils aîné, un poète qui reçoit perpétuellement les reproches et récriminations infondés de sa mère.

Au fur et à mesure que l'intrigue se noue, la folie s'empare de la famille jusqu'au dénouement dramatique, concrétisé par la disparition de l’homme de la maison qui suit en cela l’exemple paternel, abandonnant sa sœur à son triste sort, sans retour possible.

Au-delà du récit autobiographique, Tennessee Williams s'interroge sur l'incompréhension de l'autre, l'impossibilité de communiquer et la difficulté d'être honnête et sincère au sein d'une famille blessée par les événements passés.

L'amour fondé sur un mensonge devient, lui aussi, une illusion.

Cristiana Réali interprète cette mère possessive de manière fine et subtile. Les autres comédiens rendent parfaitement la beauté mélancolique et cruelle de ce texte.

« La Ménagerie de verre », de Tennessee Williams. Avec Cristiana Réali, Ophelia Kolb, Charles Templon, Félix Beaupérin. Mise en scène : Charlotte Rondelez. Du mardi au samedi à 21 heures, dimanche à 17 h 30 jusqu’au 13 janvier au théâtre Poche Montparnasse, 75, boulevard du Montparnasse, 75006 Paris, tél. 01 45 44 50 21, http://www.theatredepoche-montparnasse.com/project/la-menagerie-de-verre/