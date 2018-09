Théâtre : « La Voix humaine », de Jean Cocteau au Théâtre du Nord-Ouest

Rarement joué, et pourtant…

« La Voix humaine » au Théâtre du Nord-Ouest est en ce moment jouée par un homme. Le talent d’Éliezer Mellul est tel que l’on croit que le texte de Cocteau a été écrit pour lui. On se souvient que cette pièce est une conversation téléphonique d’après rupture de moins d’une demi-heure. Le temps juste suffisant pour saisir toute l’importance de ce qui se joue sans donner le sentiment que la personne sur scène ressasse. La pièce n’est datée que par les évolutions techniques, aucunement par l’expression des sentiments. Le comédien évoque avec réalisme la présence de l’interlocuteur qu’il est seul à entendre dans le combiné. On est pris et par l’émotion dégagée et par la beauté du texte.

Pierre FRANÇOIS

« La Voix humaine », de Jean Cocteau. Mise en scène et lumières : Richard Fériot. Avec Éliezer Mellul. En alternance depuis le 10 août au Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du faubourg Montmartre, 75009 Paris, tél. 01 47 70 32 75, www.TheatreDuNordOuest.com

Photo : Pierre Francois.