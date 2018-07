Festival : « Monsieur », de et mis en scène par Claire Vienne dans le off d’Avignon.

Pour enfants.

« Monsieur » est un spectacle de mime pour enfants qui a une histoire. Laquelle s’insère dans celle du Théâtre de la communauté. Voilà une troupe belge qui a pour but de s’intéresser au public auquel peu font attention : les personnes qui ont bien du mal à être acteurs de leur propre vie et ne deviennent spectateurs de théâtre que par accident. Elles ont pourtant tant à nous dire… Cette compagnie s’installe dans les quartiers pauvres et est désormais explicitement dans la lignée du théâtre-action. Elle a soin de mettre son talent au service des invisibles, pour les aider à raconter leur vie. Cela dure depuis cinquante ans, signe que l’intuition est bonne et le travail de qualité.

« Monsieur » est donc au départ l’histoire d’un sans domicile fixe racontée par lui-même sous la direction de la troupe, mais avec cette difficulté de mise en scène qu’il n’arrivait pas à retenir le texte mis au point avec sa collaboration. Le spectacle tourne donc sous la forme d’un mime. Mais le comédien amateur – pas tant que cela d’ailleurs puisqu’il était musicien avant de se retrouver à la rue – meurt. La troupe décide alors de reprendre le spectacle sans rien y changer. Cela donne un solo explicitement pour enfants (à partir de sept ans dit le dossier) en ceci qu’on doit renoncer à tout cartésianisme pour bien entrer dans sa poésie visuelle. L’absence de texte devient alors stimulation pour l’imagination. Et si on brode quant aux détails, le contexte est parfaitement clair. Le jeu invite au respect d’un personnage qui fait tout pour sauver sa dignité, à une compassion qui n’est pas pitié, à une communion avec des rêves et des restes d’espoir. Bref, ce spectacle montre une humanité blessée, mais debout et sans défaitisme.

Pierre FRANÇOIS

« Monsieur », de et mis en scène par Claire Vienne, à partir de la vie de Marcel Creton. Avec Luc Brumagne. Du 6 au 29 juillet à 13 h 10 à La Factory, salle Tomasi, 4, rue Bertrand, 84000 Avignon, tél. 06 60 06 55 58.

Photo : Pierre Francois.