Musique traditionnelle.

McDonnell trio se situe dans la pure tradition irlandaise, celle de cette musique qui, tout en s’exprimant sur un rythme enlevé est capable de vous tirer une larme. Ce groupe familial – le père et ses deux fils – installé en France n’est pas un inconnu. Leur précédent album – « It’s a long way to Tipperary », un hommage à la Grande Guerre – obtient en 2015 le prix de l’académie Charles Cros. Cette fois-ci, en plus des ballades qu’ils continuent à jouer, ils explorent le genre du bluegrass, sous-catégorie de la musique country aux confluents du blues et des traditions anglo-irlandaises. Si l’utilisation d’un accordéon n’est pas habituelle dans ce contexte (le bluegrass privilégie les cordes, même s’il accepte parfois le dobro ou l’harmonica), on est effectivement en présence d’une musique au rythme enlevé, alternant parties instrumentales et parties chantées. Les Normands pourront, en plus de les écouter sur leur cd « Song Box », aller les voir en Normandie en juin et même plus tard jusqu’en Haute-Vienne.

Pierre FRANÇOIS

« McDonnell trio, Song Box », chez L’Autre distribution. Avec Michael McDonnell (banjo, mandoline, guitare, voix), Simon McDonnell (guitare, voix), Kevin McDonnell (accordéon, voix). Collaborations : Margaret McDermott (voix), Soazig Hamelin (violon, voix), The Wood Sisters Amy, Hanna and Alice (voix), Alexandre Sallet (basse), Dylan James (contrebasse), Frantz Conord (percussions), Marc Pollier (cornemuse irlandaise), Jean-Félix Hautbois (percussions). www.mcdonnellmusic.org

Concerts à Argences (au Centre équestre du Mesnil) et Caen le 9 juin ; Cérences le 10 au Brok'Café ; Évreux le 22 à la Salle de la Madeleine. D’autres concerts reprennent les titres du précédent album pour commémorer l’armistice de 1918, à Saint-Yrieix-la-Perche (87500) les 9 et 10 novembre et à Vaudrimesnil (50490) le 16 novembre.