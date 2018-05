Musiques irlandaises.

Le groupe de musique celte irlandais Altan a sorti un nouveau cd. Au bout de trente ans d’existence, il trouve le moyen, tout en restant fidèle à la recette de son succès, d’introduire de nouveaux éléments dans l’équipage.

Son succès, il le doit notamment à une voix, celle, aussi pure que le son de son violon, de Mairéad Ni Mhaonaigh. On a toujours autant de plaisir à se laisser emporter par ses airs tout à la fois oniriques et mélancoliques, qu’ils soient en anglais ou en gaélique. La fidélité aux rythmes de la jig, des reels et des ballades, très bien servis par Mark Kelly et Daíthí Sproule à la guitare, Ciarán Curran au bouzouki et Martin Tourish à l’accordéon, est la seconde composante de cette musique si enchanteresse.

Certaines personnes sont parties ou se sont agrégées à l’ensemble au cours de l’existence d’Altan. Ce dernier cd fait partie d’une de ces étapes, peut-être même augure-t-il d’une transmission : aux côtés de Moya Brennan, la chanteuse amie du groupe Clannad, qui signe « An Bealach Seo ’Ta Romham (This Road Ahead of Me) », on trouve Nia Byrne – fille de Mairéad Ni Mhaonaigh – et Sam Kelly – fils de Mark Kelly – qui signent respectivement Nia’s Jig et The Beekeeper, deux jigs qui sont associés au morceau titre en tout début de l’album.

Il s’agit là d’un cd qu’on ne se lasse pas de réentendre. Traditionnelle sans être banale et originale sans trahir la tradition, cette musique sait provoquer tout à la fois la rêverie et une sorte de méditation optimiste. Par ailleurs, les participants au festival « Temps fêtes » de Douarnenez pourront écouter Altan, qui s’y produira le 9 juillet.

Pierre FRANCOIS

« Altan, The Gap of Dreams », Compass record. Avec Mairéad Ni Mhaonaigh (voix, violon), Ciarán Curran (bouzouki), Daíthí Sproule (voix, guitare), Mark Kelly (voix, guitare), Martin Tourish (accordéon), Tommy McLaughlin (clavier). www.altan.ie