Un revenant.

Popeck se produit en ce moment sur la petite scène du Théâtre de l’archipel. La plupart des sketches qu’il y donne sont des classiques de son répertoire, agrémentés de quelques nouveaux. Sa femme et l’argent sont ses sources inépuisables d’inspiration. Une fois qu’on a repéré cette constante, on rit, mais sans surprise. Jamais vulgaire, toujours plein d’esprit, il déroule son spectacle avec une telle spontanéité apparente qu’on ne sait jamais quand on est dans une partie improvisée ou non. C’est l’occasion de voir « en vrai » celui qui a hanté nos petits écrans.

Pierre FRANÇOIS

« Popeck même pas mort », vendredi à 19 heures, samedi à 17 heures au Théâtre de l’archipel, 17, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, métro Strasbourg-saint-Denis, tél. 01 73 54 79 79, www.larchipel.net

Photo : Pierre Francois