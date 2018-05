Musique : Altan en concert et sort un nouveau Cd.

Altan : au cœur de la musique celte, par Clara.

Un groupe de musiciens formé il y a plus de trente-cinq ans, au service de la musique celte. D'origine irlandaise, la chanteuse nous fait vivre ses nouveaux textes.

Le concert enchaîne des morceaux très classiques et des morceaux plus personnels dans une ambiance entraînante et chantante.

Plusieurs musiciens accompagnent avec brio ce chant cristallin si particulier.

Instruments traditionnels : guitares, accordéon, fidle (violon traditionnel), pipes (cornemuse), harpe, renforcent le dépaysement. Il suffit de fermer des yeux pour se croire perdu dans une forêt primitive peuplée de trolls et d'esprits bienfaisants.

Altan vient présenter à Paris son nouvel opus The gap of dreams et c'est une grande chance de pouvoir les écouter alors que de nombreuses villes du monde entier les attendent. Tout au long des décennies, ce groupe a fait connaître aux publics du monde entier sa région d'origine, le Donegal et son riche héritage de chansons gaéliques. Bienvenue à un univers mystique et pur.

Il faut préciser que c'est là, le groupe de musique traditionnelle irlandaise le plus en vue au monde avec plus d'un million d'albums vendus.

Altan s'est constitué une importante base de fans en Irlande, en Europe et même en Asie. Le groupe a travaillé avec de nombreux musiciens internationaux d'horizons divers, notamment Dolly Parton, Enya, the Chieftains, Bonnie Raitt ou Alison Krauss.

Le mot gaélique « altan » signifie ruisseau et l'on imagine aisément le cheminement de la musique au fond du cœur et de l'âme.

Clara

À noter le festival Paris Celtic Live qui se tient à Paris en ce moment et jusqu'en juin 2018.

Discographie rapide : le groupe sort son premier album « Horse with a heart » en 1989. Suivent, jusqu’en 2005, « The Red Crow », « Harvest Storm », « Island Angel », « Blackwater », « Runaway Sunday », « Another Sky », « The Blue Idol », « Local Ground ».

En 2010 sort un album particulier, le « 25th Anniversary Celebration », qui compile des titres ré-enregistrés en studio et un inédit. On peut encore mentionner « Gleann Nimhe – The Poison Glen », « The Widening Gyre », quelques compilations avec d’autres artistes et, tout dernièrement, « The Gap of Dreams » dont certains airs sont donnés lors des concerts en cours.