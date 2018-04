Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Déshabillez Mots, Nouvelle Collection », de et avec Léonore Chaix, Flor Lurienne.

, par Béatrice Chaland.

Échappés du dictionnaire, quelques bons mots

Se faufilent dans les couloirs de la radio

Pour nous faire entendre raison à leur propos.

Peut-on faire confiance, les yeux fermés, aux

« Mots qui changent de sens à la moindre inflexion » ?

« Promenons-nous sans rien chercher », sans réflexion ;

« Le meilleur moyen de trouver » la « perfection ».

« Les poches à pensées encombrantes » sont bien pleines

De surprises déversées le long de la scène.

Les mots, décortiqués, s’habillent de lumière

Changeante et de contre-sens du vocabulaire.

C’est « dangereux de fréquenter des lieux-communs »,

On risque de se perdre au détour des chemins

De traverse et de tomber sur des »archétypes »

Où l’herbe, de « blonde » à « brune » … aime tous les types.

Ce spectacle « Majuscule » suspend le temps …

Ponctué de concepts qui revêtent un moment

Les « quiproquos » et les « méprises » tant et tant

Que « dans le rien, on trouvera tout » en l’instant.

Brillantes actrices de la langue française,

Elles mettent leur ardente « intuition » de braise

Au service de termes et autres « oxymores »

Qui mêlent leurs sens au langage qui se mord

Le trait proposant des perles qui le décorent.

Leur esprit fin dévore tout et on adore !

Au « Petit Louvre »,

Quand elles l’ouvrent,

Leur bouche livre

Un joli livre.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Déshabillez Mots, Nouvelle Collection ». De et avec Léonore Chaix, Flor Lurienne. Mise en scène Marina Tomé. (Avignon, 26-07-2017, 14h30)