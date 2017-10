Théâtre : « Le dernier jour d’un condamné », de Victor Hugo au Studio Hébertot, à Paris.

Exécution capitale.

« Le dernier jour d’un condamné » est un texte que l’on ne présente plus. C’est du Victor Hugo dans tout ce qu’il a de militant, de passionné et d’humain. Le texte, adapté (il s’agit au départ d’un roman d’une centaine de pages), est joué par Willam Mesguich dans une mise en scène de François Boursier.

Autant le texte est magnifique et bien incarné, autant le côté spectaculaire de la mise en scène gêne. On se lasse presque de la régularité avec laquelle le comédien se jette par terre juste avant une extinction des projecteurs.

Ceci étant, il s’agit là simplement d’un type de mise en scène spectaculaire qui ravit ou irrite, selon la personnalité du spectateur. On est dans du spectacle spectaculaire, ce qui est, en dernière analyse, la moindre des choses. Dans un décor paradoxalement très sobre le metteur en scène recourt à de multiples moyens (musique, bruitages, lumières, fumigènes…) pour mettre en valeur à sa façon un texte qui mérite d’être sans cesse ré-entendu. L’astuce consistant à faire varier la perception de l’événement par le condamné, selon qu’il est sur la surface de sa cellule ou que son esprit parvient à s’en abstraire, est bien vue. Le recours régulier à une bande son permet de mettre en évidence les différents moments psychologiques par lesquels il passe.

La diction claire, fluide, rapide, presque précipitée, rend bien compte de l’émoi qui habite l’homme. Jamais William Mesguich ne surjoue, il reste en équilibre permanent, sur le fil du rasoir, pour bien exprimer les sentiments les plus violents, passionnés, désespérés que dicte la situation de l’homme qui attend d’être exécuté.

Pierre FRANÇOIS

Photo : Pierre Francois