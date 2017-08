Feuilleton : « Chaînon manquant », par LTL : épisode 1.

Paul faisait escale en Afrique. Il aimait ce continent plein de chaleur. Assis au bar de son hôtel, quelqu’un s’approcha de lui :

« Vous, vous savez !

— Je sais quoi ?

— Vous n’êtes pas n’importe qui !

Paul eut envie de rire et lui dit :

— Mais pourquoi est-ce que vous me dites ça ?

— Pour vous faire comprendre des choses.

— Comprendre quoi ?

— Vous n’êtes pas uniquement votre tête ! Et ça, vous le savez, mais vous l’ignorez.

— Je suis quoi alors ? C’est important, le mental !

— Le mental est une illusion. Vous n’êtes pas que votre cerveau, le ressenti compte, lui aussi ! Et vous le savez, car vous êtes différent de ces autres âmes que l’on croise ici ou là. Vous pensez, mais vous ressentez.

— Qui êtes-vous ? Et que faites-vous dans la vie ?

L’homme sourit et lui dit, à moitié amusé et à moitié sérieux :

— Je suis magicien.

Paul leva les yeux au ciel et se dit qu’il avait affaire à un fou.

— Mais bien sûr !

L’individu s’attendait à cette réaction. Il renchérit :

— Oui, je vous l’affirme !

— Prouvez-le !

Son interlocuteur afficha un sourire radieux. Il lui dit :

— Vous voyez cette pièce, au creux de ma main ?

— Oui..?

Il ferma la main. Puis il la rouvrit. Et la pièce avait disparu.

Paul ne put cacher son étonnement. Cela ravit le magicien. Le pilote demanda :

— Mais où donc est passée cette pièce ?

L’autre leva le bras toucha les oreilles de Paul et la pièce réapparut.

— Comment avez-vous fait ? C’est incroyable !

— Des tours comme celui-là je pourrais en faire d’innombrables…

— Pourquoi m’avez-vous montré ça ?

— Vous ne me croyiez pas. Et maintenant ?

— Il y a un truc. Il doit y avoir un truc !

— Le « truc », c’est de la magie. Mais je ne l’ai pas fait sans raison devant vous. Il fallait que vous le sachiez. Il fallait que vous sachiez que la magie existe, bien qu’habilement cachée…

— Ah oui ?

— Oui. Vous allez être contacté. J’ai pris les devants pour éviter une catastrophe.

— Contacté par qui ?

— Je ne peux dire leur nom. Il s’agit d’une fraternité, une fraternité des voyageurs, une ancienne fraternité en place depuis la création des humains sur cette Terre. Eux savent utiliser la magie. Ils forment une communauté présente sur toute la planète.

— Que me veulent-ils ?

— Je ne sais pas.

— Comment ça, vous ne savez pas ! Vous me faites votre numéro de pacotille et vous ne savez pas ? Pourquoi êtes-vous venu me chercher ?

— Vous devez savoir une chose. C’est plus facile pour le moment, car après que vous soyez contactés vous ne serez plus le même, vous verrez le monde et la vie autrement.

— Mais dites-moi ce que vous me voulez, à la fin !

— C’est simple : je vous l’ai dit, vous n’êtes pas votre tête ! Ne l’oubliez jamais ! Maintenant je dois partir. »

Il disparut, devant le regard stupéfait de Paul.

