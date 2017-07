Théâtre, festival d’Avignon off : « Contagion », de François Bégaudeau

Folie contemporaine.

« Contagion » est une pièce qui part d’une bonne idée – le difficile dialogue entre les générations – mais en use la corde dans la mesure où les variations sur le thème sont déjà dans l’air du temps (donc peu de surprise, même si on admire un texte qui attribue aux protagonistes un esprit vif et de répartie). Par ailleurs, le rythme tend à s’effilocher dans troisième et dernière « séquence » de la pièce. Faut-il alors s’en priver ? Non, dans la mesure où les personnages sont toujours crédibles et où les questions posées sont pertinentes.

Pierre FRANÇOIS

« Contagion », de François Bégaudeau. Avec Raphaël Almosni et Côme Thieulin. Mise en scène : Valérie Grail. Du 7 au 28 juillet dans le off d’Avignon à 16 h 10 au théâtre Artéphile, 7, rue Bourg-neuf, Avignon.