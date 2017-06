Théâtre : « Lucrèce Borgia », de Victor Hugo (poésie)

Six masques lugubres fendent le rougeoiement

Qui éclaire de terreur éternellement.

« Presque toutes nos familles saignent encore »

Tant les « Borgia » ont semé l’horreur et la mort.

« Lucrèce »

L’ogresse

Traîtresse

Diablesse

Confesse

Sans cesse …

À son fils

Tous ses vices

Les sévices

Qu’à l’office

Elle répandit

Quand on la maudit …

Et les mots dits

Elle perdit

Et la vie

Et l’envie

De perpétuer

Et toujours tuer …

Une escalade

Qui nous balade

Dans les eaux troubles

Où se dédoublent

Les sentiments

D’acharnement.

Au « Théâtre Quatorze » une orgie démoniaque

Clôt un chapitre d’une Histoire très opaque

Mêlant les sombres réalités qui arnaquent

Les pensées. Au vent pestilentiel elles claquent,

S’abîmant sans fin dans un monstrueux cloaque.

Une « Lucrèce » pétrie d’amour et de haine

Dans la convaincante et subtile mise en scène

Qui sert très habilement tous les personnages

Dont on peut voir se dérouler les fins rouages.

Le mélange de la vieille et de Gubetta,

Diseuse de mésaventure sur le tas

De cadavres jonchant l’absence de conscience,

Se pare de haillons recousus avec science.

« Il pleut des pardons » sur la « sinistre beauté »

Que la folie meurtrière va emporter.

Immense texte toujours d’actualité,

Bien joué dans la gaîté et la gravité.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

« Lucrèce Borgia », de Victor Hugo. Mise en scène Henri et Frédérique Lazarini. « Théâtre de cruauté » en dix acteurs. (08-06-2017, 20h30)