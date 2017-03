Théâtre : Impudeur

Resquille spectaculaire.

« Big bang » est un pseudo-festival (rien à voir ni avec « bigbangfestival.com » qui est un festival de percussions irlandais ni avec « bigbangfest.com » qui est un festival musical barcelonais ni avec les « big bang festival » de Paris ou Montreuil…).

Mais cette manifestation est tellement pauvre – elle est seulement subventionnée par la Drac, le conseil régional et la ville de Montpellier, au moins et sans qu’il ait été possible de trouver sur internet le détail des soutiens – qu’elle n’a pas les moyens de sa promotion (autrement dit on crée un événement pour faire plaisir aux habitués et non pour rentabiliser les subventions en faisant dépenser plus de spectateurs dans l’économie locale).

Ses représentants ont tellement peu de pudeur qu’ils en distribuent le dossier de presse aux critiques dramatiques venus sur les deniers personnels de la metteur en scène d’un des spectacles programmés. On se permet de suggérer aux responsables de cette manifestation de participer au sauvetage des forêts en n’éditant pas de dossiers de presse lors de la prochaine édition, car les œuvres des resquilleurs et des tricheurs ne méritent qu’une chose : le classement vertical.

Pierre FRANÇOIS

Pour une documentation sur les bénéfices induits par le tourisme et la culture, et les méthodes pour les calculer :

http://www.ecosocioconso.com/wp-content/uploads/2015/07/culture_v1.pdf

http://www.veilleinfotourisme.fr/medias/fichier/mesure-impact-economique-evenement-touristique-rapport_1334823728984.pdf

http://www.economie.gouv.fr/files/01-synthese-rapport-igf-igac-culture-economie.pdf

Photo : D. R.