Théâtre : « Les Délices du Baiser », d’après C. Invenizzio, I. Corvinus, C. Goldoni à la Comédie italienne, à Paris.

Couleur locale, par Camille Lextray.

(Re)découvrez l’authentique théâtre italien à la Comédie italienne pour une soirée en version française bien-sûr. Avant même que le spectacle ne commence le cadre de la représentation séduit déjà en tout point. La façade du théâtre entièrement bleue annonce, par sa couleur et son style baroque, un univers atypique. La pièce est excentrique et représente bien la richesse des farces italiennes. C’est une atmosphère colorée et joyeuse qui agit comme fil directeur tout au long de la représentation. Les comédiens créent une véritable connivence et une vraie complicité avec les spectateurs qui donnent l’impression que la pièce est jouée uniquement pour chacun d'entre nous, pour notre plaisir. Les personnages semblent s’épanouir à chaque rire et le plaisir du public devient la raison d’exister des acteurs. La pièce est une mise en abîmes d’une représentation théâtrale. La comtesse monte chaque année une pièce qu’elle fait jouer par ses domestiques ; cette année-là le thème qu'elle a choisi est celui du baiser. Pendant une heure et demie les comédiens vont rejouer les baisers les plus emblématiques de la littérature toujours avec beaucoup d’humour et de second degré. La scène du balcon de Roméo et Juliette, pour ne citer qu’un exemple, passe d’un des moments les plus romantiques à une scène représentant un couple d’adolescents gênés et ridicules. La pièce est familiale et s’adresse aussi bien aux petits qu’aux adultes, pensez-y pour faire découvrir le théâtre à vos enfants, ce sera l'occasion pour vous aussi de passer une excellente soirée grâce au double langage de la pièce qui fait autant rire les parents que les enfants car les situations ont plusieurs niveaux de lecture et permettent à tous de s'amuser.

« Les Délices du baiser », d'après C. Invenizzio, I. Corvinus, C. Goldoni. Avec : Hélène Lestrade, David Clair, Vincent Morisse, Maëlle Salomon, Alexis Long. Adaptation et mise en scène : Attilio Maggiuolli. Du mardi au samedi à 20 h 30, matinée dimanche à 15 h 30 à La Comédie italienne (seul théâtre italien en France), 17-19, rue de la Gaîté, 75014 Paris, métro Edgard Quinet, Gaîté, Montparnasse, tél. : 01 43 21 22 22.