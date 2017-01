Théâtre : « Le Moche », de Marius von Mayenburg en tournée en Suisse.

Relativité de la personnalité.

« Le Moche » est une pièce qui est très juste, très bonne, et sur le fond et sur la forme. Certes, parfois – mais c’est un effet voulu par l’auteur et il souligne efficacement la dimension de clones qu’ont certains personnages – on ne sait plus qui dialogue avec qui. Car dans ce monde artificiel où la chirurgie esthétique transforme les individus originaux en autant de copies, certains en viennent à se demander s’ils ont une personnalité propre.

On croit aux personnages dès la première seconde, de bout en bout et on ne voit pas le temps passer. Le décor, à mi-chemin entre la clinique et le vaisseau spatial, est complètement cohérent avec ce conte réaliste de science-fiction. Le propos, comique, colle aux mœurs de notre temps, que ce soit dans l’entreprise ou de façon individuelle. En même temps, il véhicule une dimension intemporelle et faustienne qui interroge sur la façon dont on joue à l’apprenti sorcier sans même s’en rendre compte.

Ce spectacle est une vraie réussite. C’est à la fois un divertissement bien monté – dans lequel existe une vraie cohérence entre le propos, les lumières, les sons et le décor – et qui laisse le spectateur repartir avec du grain à moudre.

Pierre FRANÇOIS

« Le Moche », de Marius von Mayenburg. Avec Nathalie Jeannet, Guillaume Marquet, Gilles Tschudi, Raphaël Tschudi. Mise en scène : Nathalie Sandoz.

Photo : Pierre François.