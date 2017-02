Francophonie : Les phantasmes du grammairien.

En train de chercher si le nom « modèle » est, à l'instar de « mannequin », obligatoirement au masculin, on peut tomber (sur aidenet.eu) sur la règle suivante, et on savoure les exemples donnés :

« §455 / a – Le masculin s'applique généralement aux noms d'hommes et aux animaux mâles :

– Chat, chien, Jean, père…

§455 / b – Le féminin s'applique généralement aux noms de femmes et aux animaux femelles :

– Chatte, chienne, mère, Paulette… »

Sans commentaire.

Pierre FRANÇOIS

P. S. : Pour information, la page http://grammaire.reverso.net/1_1_03_Le_genre_des_noms_animes.shtml donne une information plus complète sur les noms de métier.