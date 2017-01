Théâtre, danse : « Les Aventures de Supershowman enfin sur Terre », de et avec Milan Emmanuel au Théâtre Douze, à Paris

Ovni théâtral.

« Supershowman » se présente comme « un ovni acrobatico-théâtral belge ». C'est vrai, mais c'est plus encore. C'est un excellent spectacle de rue qui a été adapté aux dimensions d'un théâtre. Et même si parfois on cherche un peu le fil de l'histoire ou si le thème de fond reste schématique, il comporte un nombre impressionnant d'inventions.

Il y a d'abord celles relatives à la danse, de la break-danse mâtinée de smurf qui se renouvelle sans cesse. Il y a aussi les trouvailles de mise en scène, notamment l'extraction d'un ballon de baudruche et la danse avec l'aspirateur. Il faut mentionner les projections du comédien en habit de super showman cherchant son père au Trocadéro, à Time Square, sur la Grand-place de Bruxelles… Chapeau bas au passage pour la synchronisation parfaite entre les entrées-sorties du comédien sur scène avec les sorties-entrées du même sur l'écran.

Le tout dans une atmosphère légère et régulièrement comique, dès le début avec les allusions à Starwars ou un bon jeu de mime. On se trouve face à un spectacle inclassable qui constitue sans conteste une véritable performance. C'est sans aucun doute le genre d'ovni qui peut servir d'appât pour faire rentrer dans un théâtre un jeune qui n'a que préventions contre ce genre de lieu.

Pierre FRANÇOIS

« Les Aventures de Supershowman enfin sur Terre »de et avec Milan Emmanuel. Collaboration artistique : Jos Houben. Vidéaste et régie : Jérémy Vanderlinden. Scénographie et accessoires : Peter Mashke. Lumière : David Coppe, Paulo Hortas. Création musique originale : Matthieu Thonon, Simon Carlier, DJ Odillon. Conseiller artistique : Julien Carlier. Du mardi au samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 jusqu'au 29 janvier au Théâtre Douze, 6, avenue Maurice Ravel, 75012 Paris, métro Porte de Vincennes, tramway T3 Montempoivre, parking Zenpark Paris Bel-air Trousseau.